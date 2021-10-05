Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»
Бенчич рассказала о степени серьезности травмы, полученной на турнире в Чикаго
Олимпийская чемпионка надеется достойно завершить сезон
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич в Instagram рассказала о травме, из-за которой она была вынуждена сняться с турнира в Чикаго:
«Колено в порядке, связки тоже не повреждены. Можно сказать, что мне повезло. Нужно как можно скорее набрать нормальную форму. Хочется достойно завершить сезон».
Напомним, на этой неделе пройдут последние большие соревнования в сезоне – турнир в Индиан-Уэллсе.
Комментарии 0