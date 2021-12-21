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Бенчич заразилась COVID-19. Швейцарка намерена сыграть на Australian Open
Триумфатор Токио-2020 находится на самоизоляции
Белинда Бенчич / Фото - WTAОлимпийская чемпионка Токио-2020, 23-я ракетка мира Белинда Бенчич на своем аккаунте в Twitter сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Всем привет. К сожалению, несмотря на то, что я полностью вакцинирована, я недавно сдала положительный анализ на коронавирус. Сейчас я нахожусь в изоляции и принимаю все меры, чтобы как можно лучше справиться с ситуацией. У меня довольно серьезные симптомы – жар, боли, озноб».
«Момент, конечно, неидеальный – я находилась на последних этапах подготовки к австралийским турнирам, – но я поеду в Австралию как только мне разрешат выйти из изоляции».
Australian Open-2022 стартует 17 января.
Напомним, на минувшей неделе швейцарка выступала на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Там же играл и легендарный испанец Рафаэль Надаль, который накануне сдал положительный тест на коронавирус.
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