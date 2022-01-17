Синнер занял место Берреттини на Итоговом турнире и нанес второе поражение Гуркачу
Берреттини не без труда преодолел первый раунд Australian Open
Итальянец отправил домой Брэндона Накашиму
10:23
Маттео Берреттини / Фото - ruetir.comСедьмая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини со счетом 4:6, 6:2, 7:6(5), 6:3 переиграл американца Брэндона Накашиму в первом раунде Australian Open-2022.
За чуть более 3 часа матча Берреттини оформилл 21 эйс, дважды ошибся при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 68-й номер рейтинга WTA Накашима 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
Во втором раунде Australian Open Берреттини встретится с американцем Стефаном Козловым, который обыграл чеха Иржи Веселы (7:5, 6:3, 6:4).
Напомним, в первом круге турнира испанец Рафаэль Надаль выиграл у американца Маркоса Хирона (6:1, 6:4, 6:2).