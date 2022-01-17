Берреттини не без труда преодолел первый раунд Australian Open

Итальянец отправил домой Брэндона Накашиму

Маттео Берреттини / Фото - ruetir.com

Седьмая ракетка мира, итальянецсо счетом 4:6, 6:2, 7:6(5), 6:3 переиграл американцав первом раунде Australian Open-2022.За чуть более 3 часа матча Берреттини оформилл 21 эйс, дважды ошибся при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 68-й номер рейтинга WTA Накашима 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.Во втором раунде Australian Open Берреттини встретится с американцем Стефаном Козловым, который обыграл чеха(7:5, 6:3, 6:4).Напомним, в первом круге турнира испанецвыиграл у американца