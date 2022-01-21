Берреттини в сумасшедшем матче переиграл Алькараза и вышел в четвертый раунд Australian Open

Итальянец на характере провел встречу против 31-й ракетки мира

Маттео Берреттини / Фото - ATP

Седьмая ракетка мира, итальянский теннисиств третьем раунде Australian Open победил испанцасо счетом 6:2, 7:6(3), 4:6, 2:6, 7:6(5).За чуть более чем 4 часа матча Берреттини оформил 10 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 31-й номер рейтинга АТР 12 раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, девять раз допустив двойную ошибку.После этой победы счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу испанца.Отметим, что в начале пятого сета итальянец получил травму, подвернув ногу. Испанец сразу подбежал на помощь своему сопернику. Затем Берреттини взял медицинский перерыв.В четвертом раунде Australian Open Берреттини встретится или с американцем, или с испанцемРанее канадский теннисиств третьем раунде Australian Open переиграл американца