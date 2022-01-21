Берреттини вышел в третий раунд Australian Open
Берреттини в сумасшедшем матче переиграл Алькараза и вышел в четвертый раунд Australian Open
Итальянец на характере провел встречу против 31-й ракетки мира
10:59
Маттео Берреттини / Фото - ATPСедьмая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем раунде Australian Open победил испанца Карлоса Алькараза со счетом 6:2, 7:6(3), 4:6, 2:6, 7:6(5).
За чуть более чем 4 часа матча Берреттини оформил 10 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 31-й номер рейтинга АТР 12 раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, девять раз допустив двойную ошибку.
После этой победы счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу испанца.
Отметим, что в начале пятого сета итальянец получил травму, подвернув ногу. Испанец сразу подбежал на помощь своему сопернику. Затем Берреттини взял медицинский перерыв.
В четвертом раунде Australian Open Берреттини встретится или с американцем Себастьяном Кордой, или с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Ранее канадский теннисист Денис Шаповалов в третьем раунде Australian Open переиграл американца Рейлли Опелку (7:6(4), 4:6, 6:3, 6:4).
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