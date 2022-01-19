Берреттини вышел в третий раунд Australian Open

Итальянский теннисист разобрался с Стефаном Козловым

Маттео Берреттини / фото - tennishead.net

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини в матче второго круга Australian Open в четырех сетах обыграл Стефана Козлова из США со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. За это время итальянец оформил 21 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16-ти брейк-поинтов. Американец же оформил всего 1 эйс, сделал 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-поинтов.

В первом раунде Australian Open Маттео Берреттини обыграл американца Брэндона Накашиму.