Берреттини зачехлил ракетку в первом круге турнира в Акапулько

Итальянец отказался от продолжения матча, когда уже был понятен его исход

Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/abiertotelcel

В первом круге турнира в мексиканском Акапулько итальянец Маттео Берреттини (ATP 6) проиграл американцу Томми Полу (ATP 39) после отказа при счете 4:6, 1:5.



Матч продлился 72 минуты, в течение которых Берреттини и его соперник подали по три эйса. При этом, Маттео допустил две двойные ошибка, тогда как его соперник подавал безошибочно.

Также Берреттини реализовал один из четырех брейк-пойнтов против двух из восьми у Пола.

Во втором круге турнира Пол сыграет против Душана Лайовича (ATP 46).