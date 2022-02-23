До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
Берреттини зачехлил ракетку в первом круге турнира в Акапулько
Итальянец отказался от продолжения матча, когда уже был понятен его исход
Маттео Берреттини / Фото: twitter.com/abiertotelcel
В первом круге турнира в мексиканском Акапулько итальянец Маттео Берреттини (ATP 6) проиграл американцу Томми Полу (ATP 39) после отказа при счете 4:6, 1:5.
Матч продлился 72 минуты, в течение которых Берреттини и его соперник подали по три эйса. При этом, Маттео допустил две двойные ошибка, тогда как его соперник подавал безошибочно.
Также Берреттини реализовал один из четырех брейк-пойнтов против двух из восьми у Пола.
Во втором круге турнира Пол сыграет против Душана Лайовича (ATP 46).Напомним, ранее в Акапулько во второй круг пробился Рафаэль Надаль.
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