Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР
Топовый итальянец сыграл лишь матч со Зверевым
Маттео Берреттини / Фото - eurosportСедьмая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини больше не сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). Об Маттео сообщил на своей странице в Instagram.
«Ребята, привет, я тут думал, думал, плакал и наконец решился. Мой финал закончился здесь, я опустошён, никогда не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, когда-либо проводившегося в Италии».
Напомним, Берреттини не смог завершить матч с немцем Александром Зверевым в красной группе из-за травмы мышц живота. Теперь в сетке Берреттини заменит другой итальянец – Янник Синнер.