Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР

Топовый итальянец сыграл лишь матч со Зверевым
Теннис ATP
18:47
Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР
Маттео Берреттини / Фото - eurosport
Седьмая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини больше не сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). Об Маттео сообщил на своей странице в Instagram.

«Ребята, привет, я тут думал, думал, плакал и наконец решился. Мой финал закончился здесь, я опустошён, никогда не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, когда-либо проводившегося в Италии».


Напомним, Берреттини не смог завершить матч с немцем Александром Зверевым в красной группе из-за травмы мышц живота. Теперь в сетке Берреттини заменит другой итальянец – Янник Синнер.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маттео Берреттини Итоговый турнир ATP

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
Теннис ATP
18:39
Рублев: «Надеюсь, в матче с Джоковичем возьму хоть пару геймов»
Рублев: «Надеюсь, в матче с Джоковичем возьму хоть пару геймов»
Теннис ATP
16:40
Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
Теннис ATP
15 ноября 07:39
2
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Теннис ATP
14 ноября 17:48
Стали известны составы групп Итогового турнира ATP
Стали известны составы групп Итогового турнира ATP
Теннис ATP
11 ноября 21:59
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Теннис ATP
8 ноября 12:11

Новости: Теннис

Маю – об исчезновении китайской теннисистки: «Надеюсь, Олимпийский комитет Китая выступит по этому поводу»
Маю – об исчезновении китайской теннисистки: «Надеюсь, Олимпийский комитет Китая выступит по этому поводу»
WTA
18:57
Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР
Берреттини завершил выступления на Итоговом турнире АТР
ATP
18:47
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
ATP
18:39
14-кратный чемпион «Шлемов»: «Достижения Джоковича доказывают, что именно он величайший теннисист в истории»
14-кратный чемпион «Шлемов»: «Достижения Джоковича доказывают, что именно он величайший теннисист в истории»
ATP
18:10
Рублев: «Надеюсь, в матче с Джоковичем возьму хоть пару геймов»
Рублев: «Надеюсь, в матче с Джоковичем возьму хоть пару геймов»
ATP
16:40
Киргиос: «Нельзя запрещать невакцинированным игрокам выступать на турнирах»
Киргиос: «Нельзя запрещать невакцинированным игрокам выступать на турнирах»
ATP
16:20
Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира
Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира
ATP
13:40
Циципас: «Еще никогда не видел, чтобы Рублев так хорошо подавал»
Циципас: «Еще никогда не видел, чтобы Рублев так хорошо подавал»
ATP
13:18
Видеообзор второго игрового дня на Итоговом турнире АТР
Видеообзор второго игрового дня на Итоговом турнире АТР
ATP
10:41
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
52
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
20:30
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
21:45
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
17 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
17 ноября 19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
17 ноября 20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00