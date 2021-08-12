«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Жаль только, украинка свой матч проиграла
Фото: FirstSportz
Французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram прокомментировал свою первую победу в Туре после женитьбы на украинке Элине Свитолиной.
Во втором круге Masters в Торонто 22-я ракетка мира обыграл Джона Миллмана (3:6, 6:3, 6:4):
«Именно такое чувство возникает, когда ты выигрываешь свой первый матч в качестве женатого мужчины».
Параллельно проходит женский турнир в Монреале. К сожалению, Свитолина свой матч второго круга проиграла.
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