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Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной

Жаль только, украинка свой матч проиграла
Теннис ATP
09:58
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Фото: FirstSportz

Французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram прокомментировал свою первую победу в Туре после женитьбы на украинке Элине Свитолиной.

Во втором круге Masters в Торонто 22-я ракетка мира обыграл Джона Миллмана (3:6, 6:3, 6:4):


«Именно такое чувство возникает, когда ты выигрываешь свой первый матч в качестве женатого мужчины». 

Параллельно проходит женский турнир в Монреале. К сожалению, Свитолина свой матч второго круга проиграла.

Сергей Остапенко
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Теги

Гаэль Монфис Элина Свитолина

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