Матч Кубка Дэвиса перенесут из Украины
Без Стаховского. Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса
Встреча состоится 4-5 марта в Турции
12:46
Фото: ФТУ
Сборная Украины объявила состав на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Барбадоса.
Состав сборной Украины:
Илья Марченко
Виталий Сачко
Алексей Крутых
Денис Молчанов
Вячеслав Белинский
Капитан – Андрей Медведев
Состав Барбадоса:
Дариан Кинг
Хейден Льюис
Мэттью Фостер-Иствик
Кайпо Маршалл
Капитан – Демьен Эпплвейт
Поединок состоится 4-5 марта в Турции. Начало первого игрового дня в 11:00 по киевскому времени, второго – в 13:30.
Напомним, многолетний лидер сборной Украины Сергей Стаховский в начале этого сезона объявил о завершении карьеры.
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