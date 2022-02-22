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Без Стаховского. Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса

Встреча состоится 4-5 марта в Турции
Теннис Кубок Дэвиса
12:46
Без Стаховского. Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса
Фото: ФТУ

Сборная Украины объявила состав на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Барбадоса.

Состав сборной Украины:

Илья Марченко

Виталий Сачко

Алексей Крутых

Денис Молчанов

Вячеслав Белинский

Капитан – Андрей Медведев

Состав Барбадоса:

Дариан Кинг

Хейден Льюис

Мэттью Фостер-Иствик

Кайпо Маршалл

Капитан – Демьен Эпплвейт

Поединок состоится 4-5 марта в Турции. Начало первого игрового дня в 11:00 по киевскому времени, второго – в 13:30.

Напомним, многолетний лидер сборной Украины Сергей Стаховский в начале этого сезона объявил о завершении карьеры.

Сергей Остапенко
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Теги

Илья Марченко Виталий Сачко Денис Молчанов

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