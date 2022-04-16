Завацкая: «Пегула играла здорово, давила на меня»
Билли Джин Кинг: «Я надеюсь, что средства, которые мы собрали, принесут пользу украинцам»
Легендарная экс-теннисистка восхищена мужеством украинского народа
16 апреля 22:46
Билли Джин Кинг поддержала Украину / Фото: billiejeankingcupЛегендарная экс-теннисистка Билли Джин Кинг, в честь которой сейчас назван командный чемпионат, рассказала о знакомстве со сборной Украины, а также о благотворительной помощи, которую удалось собрать во время матча в Эшвилле.
В первую очередь, у меня была такая привилегия познакомиться с обеими командами в раздевалке. Я смогла пообщаться с украинками. Мы говорили и о будущем, о том, как мы можем помочь им в дальнейшем, не только сейчас. Турниры Большого Шлема проявили инициативу, как и командные турниры, ITF, ATP, WTA. Все сделали свои взносы. Я делала взнос в 50 тысяч вместе с моей партнёршей Иланой. Спонсоры также дали 50 тысяч. Мы собрали где-то около миллиона. Надеюсь, что будет больше миллиона. Я знаю, что это немного, но это лучше, чем ничего. Какую-то пользу эти средства принесут. Знаете, как бывает, что ты хочешь сделать взнос, но переживаешь, а дойдут ли эти деньги тем, кому они нужны? Украинские теннисистки и их капитан Ольга Савчук сказали, что так и будет. Они знают, что помощь получат те, кто в ней нуждаются.
Президент Зеленский – потрясающий человек. Я не знаю, в курсе ли вы, но он был юмористом, у его шоу были самые высокие рейтинги. Я понятия не имела, пока не посмотрела несколько роликов. Это невероятно, как ему удается держать людей в таком единстве. Он говорит прямо. Он так и говорит, что украинцы едины, все собраны, как кулак. Я думаю о спорте в этом контексте. Мне такие слова кажутся очень ценными. Я не могу поверить в то, что сейчас происходит. Мне очень жаль игроков, очень жаль всех украинцев, тех, кто принимает беженцев. Да, это мило, конечно, когда смотришь видео, как школьники обнимают детишек, которые вынуждены были выехать из Украины. Если бы мы могли думать в том же ключе, как и эти дети.
Ястремская и Завацкая сыграли матчи на турнире.
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