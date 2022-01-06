Стаховский: «Политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира Джоковичу въехать в страну»
Большая группа болельщиков Джоковича собралась под отелем, в котором изолирован лидер мирового рейтинга
Фанаты сербского теннисиста пришли поддержать своего кумира
15:47
Фото: Twitter Davis Cup
Уже второй день не утихает ситуация с прилетом лидера мирового рейтинга Новака Джоковича в Австралию для выступления на Australian Open.
Власти страны аннулировали визу серба и изолировали Ноле в отеле на время рассмотрения апелляции. Болельщики Джоковича пришли к месту «заключения» Новака, чтобы поддержать своего кумира:
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свою точку зрения о скандале.
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