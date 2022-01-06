Большая группа болельщиков Джоковича собралась под отелем, в котором изолирован лидер мирового рейтинга

Фанаты сербского теннисиста пришли поддержать своего кумира

Фото: Twitter Davis Cup

Уже второй день не утихает ситуация с прилетом лидера мирового рейтинга Новака Джоковича в Австралию для выступления на Australian Open.



Власти страны аннулировали визу серба и изолировали Ноле в отеле на время рассмотрения апелляции. Болельщики Джоковича пришли к месту «заключения» Новака, чтобы поддержать своего кумира:

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свою точку зрения о скандале.