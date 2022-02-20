Большого триумфа не случилось. Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира

Людмила Киченок и Елена Остапенко проиграли решающий матч соревнований в Дубае

Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Алена Остапенко не сумели стать чемпионками престижного турнира серии WTA 500 в парном разряде, уступив в финале Веронике Кудерметовой и Элизе Мертенс – 1:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 59 минут. За это время Киченок и Остапенко выполнили 2 подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперницы сделали 3 эйса, 2 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 5 брейк-поинтов.

Людмила Киченок могла выиграть шестой парный титул WTA в карьере. Ее наибольший успех – две победы на Малом Итоговом турнире (2018, 2019).

Напомним, чемпионкой турнира в Дубае в одиночном разряде стала Остапенко.