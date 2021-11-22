Бондаренко пробилась в основу турнира ITF в ОАЭ

Катерина Бондаренко / Фото - actual.today
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко
(№206 WTA) не без проблем вышла в основную сетку турнира ITF с призовым фондом 100 000+H долларов, который проходит в ОАЭ.
В финальном матче квалификации украинка на тай-брейке переиграла британку Эден Силву
(№461 WTA) со счетом 7:5, 4:6, 14:12.
Бондаренко оформила 1 подачу навылет, допустила 6 двойных ошибок. Во втором сете украинка вела 4:2, однако не удержала преимущество. На тай-брейке Бондаренко отыграла один матчбол, до этого уступая 1:7.
Ранее президент WTA Стив Саймон
сообщил, что организация может разорвать отношения с Китаем
из-за ситуации с исчезновением теннисистки Пэн Шуай
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