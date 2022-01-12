Бондаренко зачехлила ракетку в квалификации Australian Open

Украинка не справилась с соперницей из Канады

Катерина Бондаренко / Фото: j48tennis

Во втором круге квалификации Australian Open украинка Катерина Бондаренко (WTA 254) проиграла канадке Ребекке Марино (WTA 146) со счетом 3:6, 4:6.



Матч продлился 76 минут, в течение которых Марино подала 16 раз навылет, тогда как украинка не записала себе в актив ни одного эйса. При этом, Бондаренко допустила семь двойных ошибок против пяти у соперницы.

Также Катерина реализовала 2 из 6 брейков против 5 из 13 у Марино.

Напомним, в первом круге квалификации Бондаренко обыграла в трех сетах соперницу с wild-card.