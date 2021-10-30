Костюк не сумела навязать борьбу Халеп в полуфинале турнира в Клуж-Напоке
Борьбы не получилось. Видеообзор разгромного поражения Костюк
Украинская теннисистка проиграла Симоне Халеп
Фото: БТУ
Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке.
Видеообзор матча:
Тем не менее, выход в полуфинал турнира в Клуж-Напоке позволит Костюк обновить личный рекорд в одиночном рейтинге WTA. С новой недели она займет 51 или 52 место в женской классификации.
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