Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
«Бойові кулі замість яєць». Стаховский поздравил католиков с Пасхой
Украинец пожелал никому не испытывать того, через что проходит народ Украины
Фото: Instagram
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram своеобразно поздравил подписчиков с католической Пасхой:
Вітаю Католиків з Великоднем!! Бажаю вам ніколи не знати бажання, щоб у ваших кошиках були БК (бойові кулі) замість яєць…
Напомним, что сборная Украины минимально уступила национальной команде США в Кубке Билли Джин Кинг.
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