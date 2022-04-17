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«Бойові кулі замість яєць». Стаховский поздравил католиков с Пасхой

Украинец пожелал никому не испытывать того, через что проходит народ Украины
Теннис ATP
21:21
«Бойові кулі замість яєць». Стаховский поздравил католиков с Пасхой
Фото: Instagram

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram своеобразно поздравил подписчиков с католической Пасхой:

Вітаю Католиків з Великоднем!! Бажаю вам ніколи не знати бажання, щоб у ваших кошиках були БК (бойові кулі) замість яєць…

Напомним, что сборная Украины минимально уступила национальной команде США в Кубке Билли Джин Кинг.

Олег Шумейко-младший
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