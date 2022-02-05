Бублик вышел в финал Монпелье и имеет шанс выиграть свой первый титул в ATP-Туре

В матче 1/2-й он без особого труда справился с Филипом Крайиновичем

Александр Бублик / фото - Getty Images

35-я ракетка мира Александр Бублик без особого труда выиграл у Филипа Крайиновича и вышел в финал турнира во французском Монпелье. Дуэль завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час и 4 минуты. За это время Бублик успел тринадцать раз подать навылет, реализовать три брейкпоинта из одиннадцати и выиграть пять геймов подряд, дважды ошибившись на подаче. Крайнович ответил одним эйсом, не выиграл ни одного гейма на приеме и не смог получить ни одного брейкпоинта, допустив три «двойных».





В финале Бублику предстоит столкнуться с победителем пары Микаэль Имер – Александр Зверев. Стоит отметить, что в этом финале Бублик может выиграть свой первый титул на турнире из ATP-Тура. До этого Александр побеждал только на «Челленджерах».

Напомним, в четвертьфинале Бублик победил Баутиста-Агута.