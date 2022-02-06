Бублик завоевал свой первый титул ATP, в финале разобравшись со Зверевым
Бублик: «Я проиграл четыре финала, а пятый выиграл у отличного игрока»
Представитель Казахстана прокомментировал победу над Александром Зверевым
Александр Бублик / фото - atptour.com
Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над третьей ракеткой мира Александром Зверевым в финале турнира в Монпелье.
Бублика цитирует atptour.com:
«Я проиграл четыре финала, а пятый выиграл у отличного игрока – у Саши. Это здорово.
Моя игра на месте. Я хорошо подавал и принимал, сохранял самообладание. Где-то мне везло, и когда у меня были шансы, я их использовал».
Александр Бублик в финале турнира в Монпелье в двух сетах обыграл Александра Зверева.
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