Бублик: «Я проиграл четыре финала, а пятый выиграл у отличного игрока»

Представитель Казахстана прокомментировал победу над Александром Зверевым

Александр Бублик / фото - atptour.com

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над третьей ракеткой мира Александром Зверевым в финале турнира в Монпелье.

Бублика цитирует atptour.com:

«Я проиграл четыре финала, а пятый выиграл у отличного игрока – у Саши. Это здорово. Моя игра на месте. Я хорошо подавал и принимал, сохранял самообладание. Где-то мне везло, и когда у меня были шансы, я их использовал».

Александр Бублик в финале турнира в Монпелье в двух сетах обыграл Александра Зверева.