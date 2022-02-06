Бублик завоевал свой первый титул ATP, в финале разобравшись со Зверевым

Казахстанец в двух сетах обыграл олимпийского чемпиона Токио-2020

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Александр Бублик (ATP, 35) выиграл в финале турнира серии ATP250 в Монпелье, Франция, третью ракетку мирового рейтинга Александра Зверева 6:4, 6:3.



За немногим более часа на корте казах сделал 8 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 4 из восьми брейк-поинтов. Немец 4 раза подал навылет, допустил 3 «двойных» и выиграл 1 гейм на подаче соперника. Это была вторая встреча теннисистов – Бублик еще не уступал олимпийскому чемпиону.

Отметим, что Бублик впервые в карьере выиграл турнир серии ATP. Достичь этого у Александра удалось с пятого раза – четыре предыдущих матча для казаха заканчивались поражением.