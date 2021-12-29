Фанат посвятил песню секс-символу тенниса Бушар. Теннисистка хочет сняться в клипе
Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»
Канадская журналистка – о целях серба в Туре
Новака Джокович / фото - Getty Images
Канадская журналистка Кэрол Бушар рассказала порталу Tennis World о целях первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в Туре.
«В прошлом году соперничество Джоковича и Медведева значило много, но оно никогда не достигнет уровня борьбы Борга с Макинроем или Федерера с Надалем. Все помнят, что между Новаком и Даниилом где-то 10 лет разницы.
Медведев показал, что может бороться с Джоковичем в течение хотя бы одного сезона. Но только на хардовых кортах. Даниил нужно прибавлять на траве и грунте, чтобы приблизиться к сербу.
Джоковичу в целом плевать на Медведева, он в Туре не для борьбы с ним. Новак одержим Федерером и 21-м «Шлемом».
Напомним, Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open.
Комментарии 0