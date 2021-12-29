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Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»

Канадская журналистка – о целях серба в Туре
Теннис ATP
20:32
Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»
Новака Джокович / фото - Getty Images

Канадская журналистка Кэрол Бушар рассказала порталу Tennis World о целях первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в Туре.

«В прошлом году соперничество Джоковича и Медведева значило много, но оно никогда не достигнет уровня борьбы Борга с Макинроем или Федерера с Надалем. Все помнят, что между Новаком и Даниилом где-то 10 лет разницы.

Медведев показал, что может бороться с Джоковичем в течение хотя бы одного сезона. Но только на хардовых кортах. Даниил нужно прибавлять на траве и грунте, чтобы приблизиться к сербу.

Джоковичу в целом плевать на Медведева, он в Туре не для борьбы с ним. Новак одержим Федерером и 21-м «Шлемом».

Напомним, Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open.

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Даниил Медведев Роджер Федерер

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