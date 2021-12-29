Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»

Новака Джокович / фото - Getty Images

Канадская журналистка Кэрол Бушар рассказала порталу Tennis World о целях первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в Туре.

Медведев показал, что может бороться с Джоковичем в течение хотя бы одного сезона. Но только на хардовых кортах. Даниил нужно прибавлять на траве и грунте, чтобы приблизиться к сербу.

Джоковичу в целом плевать на Медведева, он в Туре не для борьбы с ним. Новак одержим Федерером и 21-м «Шлемом».