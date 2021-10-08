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Бывшая российская теннисистка рассказал, как ее домогались на Roland Garros

Анна Чекветадзе – в прошлом пятая ракетка мира
Теннис WTA
8 октября 20:00
Бывшая российская теннисистка рассказал, как ее домогались на Roland Garros
Фото: Instagram Чекветадзе

Бывшая пятая ракетка мира, а сейчас комментатор теннисных матчей Анна Чекветадзе рассказала о неприятной для нее истории, которая случилась на Roland Garros:

«Как и обещала, делюсь историей об адекватности мужчин.

Пару лет назад случилась не очень приятная ситуация.

Париж, теннисный турнир, я, как эксперт от канала Eurosport, и двое очень известных в теннисном мире мужчин. Был перерыв, мы общались в комнате отдыха и, как говорится, ничего не предвещало беды. И абсолютно неожиданно для меня я слышу реплику в свой адрес: «А я был бы не против с тобой… (упустим цензуру и заменим словом покружиться)».

И вслед за ним, подхватывает второй: «Да, я бы тоже «покружился» с тобой».

Думаю, моя реакция очевидна. Я бросила на них испепеляющий взгляд, собрала свои вещи, сказала, что они абсолютно не умеют себя вести, и ушла, хлопнув дверью так сильно, что стены содрогнулись.

К чему эта история? К тому, что многие «мужчины» абсолютно невоспитанны и считают нормой такое свое поведение. А некоторые девушки, к сожалению, не отстаивают своих личных границ, тем самым позволяют такое отношение к себе».

Напомним, Александр Зверев начал встречаться с бывшей девушкой Тиля Линдеманна.

Источник: gotennis.ru
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