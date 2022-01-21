Бывший спонсор Свитолиной: «Пока не вижу успешности в смене команды»

Фото: Getty Images

Бывший спонсор теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов в Facebook поделился мнением о поражении украинки в матче третьего круга Australian Open против Виктории Азаренко:

Проиграла по делу.

У Вики мяч идеально «сидел» на ракетке и все мячи она играла ногами (в теннис играют ногами, если кто не знает) – это признак хорошей физической подготовки.

0:6,2:6 стыдно по счету? Нет. Это теннис.

Боролась? Да.

Искала игру и варианты? Да.

Поумничаю: зря играла в удар с Викторией, зря именно против Вики играла агрессивно. С такой Азаренка надо было постоянно менять ритм и затягивать розыгрыши, таскать ее по корту. Ну и конечно подавать с первого мяча... Сорри. Я так вижу. Я не эксперт, я болельщик, такой, как и все.

Физическая форма посредственная пока, в начале сезона. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный. Матч и турниры каждую неделю. Элине работать и верить в себя! Нам надеяться и верить в Элину! Это наш лучший игрок. Других нет.

Спасибо Элине за то, что мы много лет имеем возможность видеть украинку в топе на всех лучших стадионах мира!»