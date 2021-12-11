Чемпион Итогового турнира не поедет на Australian Open из-за обязательной вакцинации

Эрбер (справа) / Фото: twitter.com/nmahut

Один из лучших теннисистов-парников в мире Пьер-Юг Эрбер заявил, что не поедет на Australian Open из-за правила об обязательной вакцинации. Слова француза приводит 7news:

Да, это мой личный выбор – не прививаться. Я не знаю, как долго это продлится, не знаю, реально ли сегодня быть теннисистом, не прививаясь. Есть не только Австралия. Есть еще Соединенные Штаты, Австрия… Это довольно сложная тема».