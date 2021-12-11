Жо-Вильфрид Тсонга не получит wild card для участия в Australian Open
Чемпион Итогового турнира не поедет на Australian Open из-за обязательной вакцинации
Пьер-Юг Эрбер принял осознанное решение
11:34
Эрбер (справа) / Фото: twitter.com/nmahut
Один из лучших теннисистов-парников в мире Пьер-Юг Эрбер заявил, что не поедет на Australian Open из-за правила об обязательной вакцинации. Слова француза приводит 7news:
«Я не привит и поехать в Австралию не вариант. Я делаю что могу. Но из-за моего рейтинга в одиночном разряде, возможно, не стоит ехать в Австралию для хорошего старта.
Да, это мой личный выбор – не прививаться. Я не знаю, как долго это продлится, не знаю, реально ли сегодня быть теннисистом, не прививаясь. Есть не только Австралия. Есть еще Соединенные Штаты, Австрия… Это довольно сложная тема».
Напомним, Эрбер стал чемпионом парного Итогового турнира-2021.
Комментарии 0