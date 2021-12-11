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Чемпион Итогового турнира не поедет на Australian Open из-за обязательной вакцинации

Пьер-Юг Эрбер принял осознанное решение
Теннис Grand Slam
11:34
Чемпион Итогового турнира не поедет на Australian Open из-за обязательной вакцинации
Эрбер (справа) / Фото: twitter.com/nmahut

Один из лучших теннисистов-парников в мире Пьер-Юг Эрбер заявил, что не поедет на Australian Open из-за правила об обязательной вакцинации. Слова француза приводит 7news:

«Я не привит и поехать в Австралию не вариант. Я делаю что могу. Но из-за моего рейтинга в одиночном разряде, возможно, не стоит ехать в Австралию для хорошего старта.

Да, это мой личный выбор – не прививаться. Я не знаю, как долго это продлится, не знаю, реально ли сегодня быть теннисистом, не прививаясь. Есть не только Австралия. Есть еще Соединенные Штаты, Австрия… Это довольно сложная тема».


Напомним, Эрбер стал чемпионом парного Итогового турнира-2021.

Сергей Остапенко
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