Чемпионка Australian Open не выступит на Открытом чемпионате США

София Кенин заболела коронавирусом

Фото: ВВС

Американская теннисистка София Кенин в Twitter сообщила, что пропустит US Open:

«Недавно я сдала положительный тест на COVID-19. К счастью, я вакцинирована, поэтому мои симптомы были довольно легкими. Однако у меня по-прежнему положительный результат, поэтому я не смогу участвовать в Открытом чемпионате США на следующей неделе. Я планирую провести следующие несколько недель дома, чтобы поправиться и подготовиться к хорошей игре этой осенью. Спасибо всем за поддержку. Я хочу пожелать всем игрокам удачи на US Open».

Кенин является чемпионкой Australian Open-2020. В том же году она сыграла в финале Roland Garros.

Напомним, ранее с US Open снялась Серена Уильямс, которая и вовсе может завершить карьеру.