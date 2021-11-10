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Чемпионка Australian Open возобновила сотрудничество с отцом
Софья Кенин уже не может дождаться начала следующего сезона
Фото: Instagram Кенин
Чемпионка Australian Open-2020 Софья Кенин возобновила сотрудничество со своим отцом Александром Кенин. Об этом бывшая четвертая ракетка мира сообщила в Instagram:
«Этот год у меня получился очень неровным, но я наконец снова тренируюсь и занимаюсь любимым делом! Очень рада, что рядом мой отец, на которого я всегда могу положиться. Здорово, что он снова в команде, и я с нетерпением жду возвращения на корт в следующем году».
В этом сезоне Кенин сыграла 21 официальный матч, победив в 11 из них. После Wimbledon американка досрочно завершила сезон из-за коронавируса. В рейтинге WTA Софья сейчас занимает 12 место.
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