Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре
Чемпионка Roland Garros-2020 объяснила провал на Итоговом турнире – всему виной ПМС
Швентек проиграла два первых матча и лишилась шансов на полуфинал соревнований
Ига Швентек / Фото: j48tennis.net
Девятая ракетка мирового рейтинга Ига Швентек подвела итоги матча Итогового турнира с Ариной Соболенко:
Последние два дня я много думала над тем, почему так плохо себя чувствовала в матче против Саккари. Не хочу придумывать себе оправдания. Об этом действительно сложно говорить, потому что в спорте эта тема не так часто поднимается. У меня был ПМС. Я рассказываю об этом для девочек, которые не понимают, что происходит. Не переживайте, это нормально.
Я играла хорошо, но не могла нащупать ритм – Арина такой игрок, который не дает тебе его почувствовать.
Но если проанализировать мое состояние здесь два дня назад и вчера, я чувствую, что вроде как сегодня выиграла – наверное, со счетом 2:1 я победила свой стресс и страхи, но проиграла Арине. Я буду воспринимать это как хороший день и смогу получить новый опыт.
Напомним, что в квартете Чичен-Ица путевку в полуфинал соревнований завоевала Паула Бадоса.
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