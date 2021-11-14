Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Чемпионка Roland Garros-2020 объяснила провал на Итоговом турнире – всему виной ПМС

Швентек проиграла два первых матча и лишилась шансов на полуфинал соревнований
Теннис WTA
11:26
Чемпионка Roland Garros-2020 объяснила провал на Итоговом турнире – всему виной ПМС
Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

Девятая ракетка мирового рейтинга Ига Швентек подвела итоги матча Итогового турнира с Ариной Соболенко:

Последние два дня я много думала над тем, почему так плохо себя чувствовала в матче против Саккари. Не хочу придумывать себе оправдания. Об этом действительно сложно говорить, потому что в спорте эта тема не так часто поднимается. У меня был ПМС. Я рассказываю об этом для девочек, которые не понимают, что происходит. Не переживайте, это нормально.

Я играла хорошо, но не могла нащупать ритм – Арина такой игрок, который не дает тебе его почувствовать.

Но если проанализировать мое состояние здесь два дня назад и вчера, я чувствую, что вроде как сегодня выиграла – наверное, со счетом 2:1 я победила свой стресс и страхи, но проиграла Арине. Я буду воспринимать это как хороший день и смогу получить новый опыт.

Напомним, что в квартете Чичен-Ица путевку в полуфинал соревнований завоевала Паула Бадоса.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ига Швентек Арина Соболенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре
Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре
Теннис WTA
08:11
Саккари: «Горда стать первой гречанкой в топ-10, которая выступает на Итоговом»
Саккари: «Горда стать первой гречанкой в топ-10, которая выступает на Итоговом»
Теннис WTA
12 ноября 15:02
Бадоса – о победе над первой сеяной Итогового: «Я стала играть более агрессивно, и риск принес результат»
Бадоса – о победе над первой сеяной Итогового: «Я стала играть более агрессивно, и риск принес результат»
Теннис WTA
12 ноября 14:33
Бадоса с «баранкой» обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Бадоса с «баранкой» обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Теннис WTA
12 ноября 07:22
Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Теннис WTA
12 ноября 07:17
Чемпионка Roland Garros-2020 рассказала, куда пожертвует призовые за турнир в Индиан-Уэллсе
Чемпионка Roland Garros-2020 рассказала, куда пожертвует призовые за турнир в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
4 ноября 14:41

Новости: Теннис

Бадоса: «Я впервые победила теннисистку из топ-10 всего четыре месяца назад, так что для меня все в новинку»
Бадоса: «Я впервые победила теннисистку из топ-10 всего четыре месяца назад, так что для меня все в новинку»
WTA
12:15
Чемпионка Roland Garros-2020 объяснила провал на Итоговом турнире – всему виной ПМС
Чемпионка Roland Garros-2020 объяснила провал на Итоговом турнире – всему виной ПМС
WTA
11:26
Костюк опубликовала соблазнительное фото в бикини
Костюк опубликовала соблазнительное фото в бикини
WTA
10:28
Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре
Лидер посева Итогового с шестнадцатью «двойными» завоевала первую победу в Гвадалахаре
WTA
08:11
Бадоса обыграла Саккари и досрочно квалифицировалась в полуфинал Итогового
Бадоса обыграла Саккари и досрочно квалифицировалась в полуфинал Итогового
WTA
07:28
Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова
Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова
ATP
13 ноября 20:04
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
ATP
13 ноября 19:54
«Заклятые враги» Медведев и Циципас провели совместную тренировку
«Заклятые враги» Медведев и Циципас провели совместную тренировку
ATP
13 ноября 18:55
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
WTA
13 ноября 16:51
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
37
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Все новости