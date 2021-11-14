Чемпионка Roland Garros-2020 объяснила провал на Итоговом турнире – всему виной ПМС

Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

Девятая ракетка мирового рейтинга Ига Швентек подвела итоги матча Итогового турнира с Ариной Соболенко:



Я играла хорошо, но не могла нащупать ритм – Арина такой игрок, который не дает тебе его почувствовать.

Но если проанализировать мое состояние здесь два дня назад и вчера, я чувствую, что вроде как сегодня выиграла – наверное, со счетом 2:1 я победила свой стресс и страхи, но проиграла Арине. Я буду воспринимать это как хороший день и смогу получить новый опыт.