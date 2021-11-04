Чемпионка Roland Garros-2020 рассказала, куда пожертвует призовые за турнир в Индиан-Уэллсе

Швентек выбрала два благотворительных фонда

Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

Чемпионка Roland Garros-2020 Ига Швентек в своем Instagram рассказала, в какие фонды направит призовые с турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе, где она завершила выступление в третьем круге:



Мы хотим оказать финансовую поддержку, а также подчеркнуть важность их работы в области психического здоровья – особенно с детьми и подростками. Оба фонда направят деньги на то, чтобы нанять новых психотерапевтов для работы с детьми и подростками, страдающими от депрессии, тревоги, насилия и мыслей о суициде. Потребность в терапии нужна как никогда – в основном из-за пандемии (коронавируса – XSPORT).

Напомним, что полька квалифицировалась на Итоговый турнир.