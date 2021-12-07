Чемпионка US Open-2019 пропустит Australian Open
Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску сообщила, что не будет выступать на Australian Open-2022:
Как вы знаете, последние два года по разным причинам сложились для меня очень непросто. В частности, в этом году я провела несколько недель в полной изоляции, и это негативно сказалось на мне как физически, так и психологически. Кроме того, моя бабушка из-за COVID-19 провела несколько недель в реанимации, и это тоже очень сильно по мне ударило.
Я часто чувствовала себя не в своей тарелке, особенно когда тренировалась или играла матчи. Я чувствовала, будто на моих плечах лежит тяжесть всего мира. Я не могла абстрагироваться от всего, что происходило за пределами корта, чувствовала общую грусть и панику вокруг, и это негативно на мне сказалось.
Я хочу дать себе время перезарядиться, восстановиться, извлечь из этого опыт (как бы банально это ни звучало) и продолжить вдохновлять других людей своей благотворительной деятельностью, отдачей и работой над собой. Я знаю, что когда сделаю это, вернусь сильнее, чем когда бы то ни было. Поэтому я не начну сезон в Австралии, а использую это время, чтобы подумать, потренироваться и подготовиться к дальнейшим турнирам.
December 6, 2021
Напомним, что Федерация теннис Австралии потеряла огромную сумму из-за пандемии коронавируса. К слову, на предстоящий австралийский Шлем будут допущены только вакцинированные от коронавируса.
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