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Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»

Радукану отметила высокий уровень игры украинки
Теннис WTA
15:36
Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
Фото: j48tennis.net

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану прокомментировала итоги матча со второй ракеткой Украины Ангелиной Калининой:

Честно говоря, это был матч очень высокого уровня. Ангелина играла очень здорово, особенно в первом сете. Она практически ничего не давала мне сделать, глубоко принимала мои первые подачи и мне было сложно развивать розыгрыш так как мне нужно, особенно если сравнивать с предыдущими матчами. Так что она провела хороший матч и победила заслуженно.

У меня всю неделю были некоторые проблемы и недомогания с которыми мне приходилось справляться. Например, за день до матча против Калининой, я не тренировалась, потому что пыталась справиться с некоторыми болевыми ощущениями. На матч я также вышла с ними и откровенно говоря, мне было сложно бегать из угла в угол. Я давала себе 5 процентов на победу в этой игре и то, что я была близка к ней – я считаю положительным моментом.

В другие дни я могла бы проводить розыгрыши, играя по диагонали, широко двигаться по корту. А сегодня мне приходилось играть по линии, надеясь на лучшее, потому что я была не в том состоянии, чтобы бегать и оставаться в розыгрыше. Поэтому те проблемы, которые у меня были, однозначно повлияли на мою возможность двигаться, но нужно отдать ей должное, Калинина мне сама тоже ничего не подарила. Со второго гейма мне уже было трудно бегать из угла в угол. Так что где-то в этот момент я и подумала, что мой шанс выиграть составляет только 5%. Но затем после медицинского перерыва, не знаю каким-то волшебным образом, но моя спина как онемела и я уже ничего не чувствовала. Мне удалось вернуться в игру и у меня были шансы в третьем сете, небольшие, но все же были.

Пока не знаю, когда начну вновь тренироваться – возможно в понедельник или вторник. Надеюсь, что мне хватит времени восстановиться до турнира в Риме, потому что было бы обидно его пропустить. Я чувствую себя позитивно, потому что знаю, что у меня часто так бывает, когда я перегружаюсь. Но затем 2-3 дня полного отдыха и я снова в порядке, чтобы тренироваться. Так что на данный момент я планирую играть в Риме.

Первые слова Калининой после игры.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Эмма Радукану Ангелина Калинина

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