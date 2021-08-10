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Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской

Слоан Стивенс ждет захватывающую встречу
Теннис WTA
11:58
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
Фото: Tennis TourTalk

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась ожиданиями от матча первого круга турнира серии WTA-1000 в Монреале против украинки Даяны Ястремской:

«Думаю, это будет отличный матч. Сейчас каждая соперница будет непростой. Мы находимся в одной лодке. Я постараюсь сыграть в свой лучший теннис и буду бороться за победу в этом матч».

Ранее Ястремская и Стивенс не встречались.

Стивенс – чемпионка US Open-2017. В Монреале ее лучший результат – финал в 2018 году.

На турнире в Монреале в одиночном разряде также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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Слоан Стивенс Даяна Ястремская

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