Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
Слоан Стивенс ждет захватывающую встречу
Фото: Tennis TourTalk
Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась ожиданиями от матча первого круга турнира серии WTA-1000 в Монреале против украинки Даяны Ястремской:
«Думаю, это будет отличный матч. Сейчас каждая соперница будет непростой. Мы находимся в одной лодке. Я постараюсь сыграть в свой лучший теннис и буду бороться за победу в этом матч».
Ранее Ястремская и Стивенс не встречались.
Стивенс – чемпионка US Open-2017. В Монреале ее лучший результат – финал в 2018 году.
На турнире в Монреале в одиночном разряде также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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