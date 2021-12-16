Четвертая ракетка мира пропустит Australian Open

Причины этого неизвестны

Фото: Plus TV Africa

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова пропустит Australian Open, сообщает Entry List Updates Women.

29-летняя чешка снялась с турнира. Причины этого неизвестны. В основной сетке Открытого чемпионата Австралии ее заменит француженка Фиона Ферро.

Лучший результат Плишковой на Australian Open – полуфинал в 2019 году.

Напомним, на австралийском мэйджоре смогут сыграть только вакцинированные игроки или те теннисисты, которые по медицинским причинам получат разрешение от австралийских властей.