Маррей хочет, чтобы Джокович сыграл на Australian Open
Четвертая ракетка мира пропустит Australian Open
Причины этого неизвестны
07:38
Фото: Plus TV Africa
Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова пропустит Australian Open, сообщает Entry List Updates Women.
29-летняя чешка снялась с турнира. Причины этого неизвестны. В основной сетке Открытого чемпионата Австралии ее заменит француженка Фиона Ферро.
Лучший результат Плишковой на Australian Open – полуфинал в 2019 году.
Напомним, на австралийском мэйджоре смогут сыграть только вакцинированные игроки или те теннисисты, которые по медицинским причинам получат разрешение от австралийских властей.
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