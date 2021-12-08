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Четыре украинки попали в список участниц основной сетки Australian Open

Первый Grand Slam сезона пройдет с 17 по 30 января
Теннис Grand Slam
11:38
Четыре украинки попали в список участниц основной сетки Australian Open

Четыре украинские теннисистки попали в предварительный список участник основной сетки Australian Open-2022: Элина Свитолина (WTA 15), Марта Костюк (WTA 50), Ангелина Калинина (WTA 52) и Даяна Ястремская (WTA 100).

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 17 по 30 января.

Среди украинок, которые напрямую попали в основу Открытого чемпионата США, самые лучшие выступления в Мельбурне демонстрировала Свитолина, которая в 2018 и 2019 годах доходила до четвертьфинала турнира.

Напомним, на Australian Open не сыграют Серена Уильямс и Бьянка Андрееску.

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк Даяна Ястремская

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