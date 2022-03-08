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Четыре украинки сыграют в основной сетке крупного турнира в США

Свитолина, Калинина, Костюк и Ястремская получили приглашение в основу соревнований в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
08 марта 11:10
Четыре украинки сыграют в основной сетке крупного турнира в США
Элина Свитолина / Фото: Twitter

Четыре украинки выступят в основной сетке турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе.

Элина Свитолина (WTA, 18) пропустит стартовый круг, и будет ожидать соперницу из противостояния Аны Конюх и Ализе Корне. Ангелина Калинина (WTA, 50) в первом раунде сыграет с Кларой Бурель, Марта Костюк (WTA, 54) – с Мариной Заневской, а Даяна Ястремская (WTA, 103), которой предоставили wild card – с Каролин Гарсией.

Отметим, что также в основу турнира может пройти Леся Цуренко (WTA, 141) – украинка уже вышла в финал квалификации.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина

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