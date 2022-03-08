Четыре украинки сыграют в основной сетке крупного турнира в США

Свитолина, Калинина, Костюк и Ястремская получили приглашение в основу соревнований в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина / Фото: Twitter

Четыре украинки выступят в основной сетке турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе.



Элина Свитолина (WTA, 18) пропустит стартовый круг, и будет ожидать соперницу из противостояния Аны Конюх и Ализе Корне. Ангелина Калинина (WTA, 50) в первом раунде сыграет с Кларой Бурель, Марта Костюк (WTA, 54) – с Мариной Заневской, а Даяна Ястремская (WTA, 103), которой предоставили wild card – с Каролин Гарсией.

Отметим, что также в основу турнира может пройти Леся Цуренко (WTA, 141) – украинка уже вышла в финал квалификации.