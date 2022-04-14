Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Свитолина, Калинина, Костюк и Ястремская вошли в заявку грунтового Шлема
14 апреля 22:20
Элина Свитолина / Фото: WTA
Четыре украинки вошли в заявку основной сетки Roland Garros.
Элина Свитолина (WTA, 25), Ангелина Калинина (WTA, 36), Марта Костюк (WTA, 53) и Даяна Ястремская (WTA, 93) гарантировали себе место в основе грунтового турнира Большого Шлема.
Напомним, что завтра, 15 апреля, начнется противостояние сборных США и Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
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