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«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon

Украинская теннисистка провела несколько хороших матчей перед US Open
Теннис WTA
22:18
«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon
Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк опубликовала новый пост в Instagram после поражения в четвертьфинале турнира в Чикаго:

«Спасибо, Чикаго. Ты не был милым. Следующий – US Open».

Турнир в Чикаго стал первым для Костюк после вылета во втором раунде Wimbledon.

Сергей Остапенко
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Марта Костюк

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