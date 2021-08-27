Костюк проиграла восемь очков подряд в конце матча и зачехлила ракетку на турнире в Чикаго
«Чикаго, ты не был милым». Костюк – о выступлении на первом турнире после Wimbledon
Украинская теннисистка провела несколько хороших матчей перед US Open
Марта Костюк
Третья ракетка Украины Марта Костюк опубликовала новый пост в Instagram после поражения в четвертьфинале турнира в Чикаго:
«Спасибо, Чикаго. Ты не был милым. Следующий – US Open».
Турнир в Чикаго стал первым для Костюк после вылета во втором раунде Wimbledon.
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