Чиновник, которого Пэн Шуай обвинила в сексуальном насилии, высказался о скандале

Мужчина отметил, что он физически не мог бы справиться с теннисисткой

Пэн Шуай / Фото: tennishead.net

Бывший вице-премьер правительства КНР Чжан Гаоли, которого теннисистка Пэн Шуай обвинила в сексуальном насилии, высказался о возникшей ситуации, сообщает tennishead.net.



«Пэн Шуай является очень успешной спортсменкой. Физически она сильнее многих других китайских женщин. Думаю, если взять во внимания ее зрелость и физическое состояние, она способна позаботиться о себе и защитить себя от кого угодно в Китае. Если кто-нибудь моего роста попытался бы предпринять какие-то действия в ее отношении, у него бы ничего не получилось. Если бы речь шла о несовершеннолетней, тогда да. Или о ком-то физически слабом, тогда я был бы полностью согласен. Но это нельзя сказать о Пэн Шуай».

Напомним, Пэн ранее в социальных сетях обвинила Гаоли в сексуальном насилии в ее отношении 10 лет назад.

Спустя 20 минут после публикации пост был удален, а Шуай не видели более двух недель.

Затем Пэн отказалась от обвинений, но у общества возникли сомнения по тому поводу, сможет ли теннисистка говорить свободно. Также Шуай заявила, что не исчезала.