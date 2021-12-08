Член МОК – о безопасности Пэн Шуай: «Мы не можем абсолютно точно гарантировать ничего»

Ситуация вокруг китайской теннисистки остается напряженной

Пэн Шуай / фото - BBC

Официальный представитель МОК Марк Адамс ответил на вопрос, может ли Комитет, который является единственной организацией, общавшейся с Пэн Шуай после ее обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая, гарантировать то, что китайская теннисистка находится в безопасности.

Цитирует Адамса портал apnews.com:

«Мы не можем абсолютно точно гарантировать ничего. Мы можем только прикладывать максимум усилий в рамках того процесса, который считаем наиболее полезным для благополучия спортсменки. Мы не может давать гарантий и не знаем всех фактов. Но мы стремимся поддерживать контакт и знать, где она находится».

WTA отказалась от проведения турниров в Китае.