Президент WTA: «Китай шлет мне фальшивые письма от имени Пэн Шуай»
Член МОК – о безопасности Пэн Шуай: «Мы не можем абсолютно точно гарантировать ничего»
Ситуация вокруг китайской теннисистки остается напряженной
Пэн Шуай / фото - BBC
Официальный представитель МОК Марк Адамс ответил на вопрос, может ли Комитет, который является единственной организацией, общавшейся с Пэн Шуай после ее обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая, гарантировать то, что китайская теннисистка находится в безопасности.
Цитирует Адамса портал apnews.com:
«Мы не можем абсолютно точно гарантировать ничего. Мы можем только прикладывать максимум усилий в рамках того процесса, который считаем наиболее полезным для благополучия спортсменки.
Мы не может давать гарантий и не знаем всех фактов. Но мы стремимся поддерживать контакт и знать, где она находится».
WTA отказалась от проведения турниров в Китае.
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