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Член МОК: «Шуай Пэн попросила, чтобы люди проявили уважение к ее частной жизни»

Ричард Паунд – о сложившейся ситуации вокруг китайской теннисистку
Теннис WTA
20:15
Член МОК: «Шуай Пэн попросила, чтобы люди проявили уважение к ее частной жизни»
Пэн Шуай / фото - BBC

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд прокомментировал мнение, что разговора Пэн Шуай с президентом МОК Томасом Бахом недостаточно для того, чтобы говорить о том, что она в безопасности.

Цитирует Паунда портал edition.cnn.com:

«У нас есть доказательства. Это видео смотрели люди, которые работали со спортсменами и понимают давление. Они бы заметили, что человек находится под принуждением.

Но они пришли к единогласному решению, что она в порядке. И она попросила, чтобы люди проявили уважение к ее частной жизни».

Европейский союз выпустил официальное заявление по делу китайской теннисистки Пэн Шуай.

Рене Тер Велде
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Пэн Шуай

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