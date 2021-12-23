Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Чорич и Шаповалов первыми прилетели в Австралию перед грядущим «мэйджором»
27 декабря к ним присоединятся Берреттини, Рууд и Халеп
12:42
Денис Шаповалов / Фото - timesofisraelХорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов стали первыми теннисистами, которые прилетели в Австралию в канун старта сезона-2022. Об этом сообщает heraldsun.com.au.
27 декабря к ним присоединятся Маттео Берреттини, Каспер Рууд и Симона Халеп, а уже 28 декабря прибудет первый чартерный рейс с другими игроками.
Отмечается, что рейсы организованы из Дубая, Абу-Даби, Лос-Анджелеса, Сантьяго, Токио и Сингапура.
Для получения аккредитации нужно сдать два отрицательных теста на коронавируса – один за трое суток до вылета, а второй уже по прибытии на Зеленый континент. До получения его результатов теннисисты и члены их команд будут находиться на самоизоляции.
Напомним, Новак Джокович рискует пропустить Australian Open из-за своей позиции по вакцинации от Covid-19.
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