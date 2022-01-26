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Чумовой камбэк. Как главный фаворит Australian Open отыгрался с 0:2 по сетам в четвертьфинале турнира

Даниил Медведев побывал на грани поражения
Теннис Grand Slam
19:00
Чумовой камбэк. Как главный фаворит Australian Open отыгрался с 0:2 по сетам в четвертьфинале турнира
Фото: пресс-служба Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл канадца Феликса Оже-Алльясима, совершив лучший камбэк в карьере.

По ходу матча чемпион US Open уступал 0:2 по партиям, а в четвертом сете и вовсе отыграл матч-бол.

Видеообзор матча:

Напомним, после встречи Медведев заявил, что в самые критичные моменты матча думал: «А, что бы сделал в этой ситуации Новак Джокович?» За это его освистали австралийские фанаты.

Сергей Остапенко
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Теги

Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев

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