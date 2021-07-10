Барти победила в битве первых ракеток мира и взяла дебютный Wimbledon
Дала волю эмоциям. Слезы Барти после выигрыша Wimbledon
Чемпионство на Roland Garros австралийка восприняла спокойней
18:45
Барти бежит в боксы своей команды / Фото: пресс-служба Wimbledon
Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Wimbledon. В финале турнира она обыграла чешку Каролину Плишкову.
После победы, обычно очень сдержанная австралийка, наконец дала волю эмоциям и заплакала.
После победы на Roland Garros-2019 Барти вела себя спокойней, но мы то знаем причину ее столь эмоциональной реакции.
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