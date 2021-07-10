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Дала волю эмоциям. Слезы Барти после выигрыша Wimbledon

Чемпионство на Roland Garros австралийка восприняла спокойней
Теннис Grand Slam
18:45
Дала волю эмоциям. Слезы Барти после выигрыша Wimbledon
Барти бежит в боксы своей команды / Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Wimbledon. В финале турнира она обыграла чешку Каролину Плишкову.

После победы, обычно очень сдержанная австралийка, наконец дала волю эмоциям и заплакала.


После победы на Roland Garros-2019 Барти вела себя спокойней, но мы то знаем причину ее столь эмоциональной реакции.
Сергей Остапенко
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Эшли Барти

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