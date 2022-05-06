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Стронгмен. Лига Чемпионов

Дальше Джокович. Алькарас победил Надаля и вписал свое имя в историю Masters в Мадриде

19-летний Карлос впервые в карьере победил «короля грунта»
Теннис ATP
21:05
Дальше Джокович. Алькарас победил Надаля и вписал свое имя в историю Masters в Мадриде
Фото: ATP

На турнире серии Masters в Испании стала известна первая полуфинальная пара.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах разобрался с Хубертом Хуркачем. А во второй четвертьфинальной встрече Карлос Алькарас впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. 19-летний Алькарас, который по ходу встречи получил небольшое повреждение, также стал самым молодым полуфиналистом в истории соревнования в Мадриде.

Masters. 1/4 финала

Новак Джокович – Хуберт Хуркач 6:3, 6:4

Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль 6:2, 1:6, 6:3

Напомним, что Людмила Киченок уступила в полуфинале турнира в парном разряде.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Карлос Алькарас Рафаэль Надаль Новак Джокович

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