Ястремская о бомбежке родной Одессы «Нет слов, только слезы!»
Даяна Ястремская вышла в финал квалификации на турнире WTA в Испании
В полуфинале отбора украинка одолела Мэдисон Бренгл
Даяна Ястремская / Фото - TwitterДаяна Ястремская (№92 WTA) в трех сетах победила американку Мэдисон Бренгл (№54 WTA) – 2:6, 6:2, 6:4 и вышла в финал квалификации турнира WTA1000 в Мадриде.
Для победы украинской теннисистке понадобилось почти два часа. За это время Ястремская реализовала пять брейкпоинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.
В финале квалификации Ястремская сыграет против француженки Армони Тан (№107 WTA).
Еще две украинские теннисистки – Марта Костюк и Ангелина Калинина – начнут выступления на турнире в Мадриде с первого круга основной сетки.