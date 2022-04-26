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Даяна Ястремская вышла в финал квалификации на турнире WTA в Испании

В полуфинале отбора украинка одолела Мэдисон Бренгл
Теннис WTA
26 апреля 21:11
Даяна Ястремская вышла в финал квалификации на турнире WTA в Испании
Даяна Ястремская / Фото - Twitter
Даяна Ястремская (№92 WTA) в трех сетах победила американку Мэдисон Бренгл (№54 WTA) – 2:6, 6:2, 6:4 и вышла в финал квалификации турнира WTA1000 в Мадриде.

Для победы украинской теннисистке понадобилось почти два часа. За это время Ястремская реализовала пять брейкпоинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.

В финале квалификации Ястремская сыграет против француженки Армони Тан (№107 WTA).

Еще две украинские теннисистки – Марта Костюк и Ангелина Калинина – начнут выступления на турнире в Мадриде с первого круга основной сетки.

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