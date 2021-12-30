Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»

Австралийский теннисист считает, что властям не стоит запрещать сербу выступать на мейджоре
Теннис Grand Slam
08:25
Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»
Алекс де Минаур / фото - Getty Images

34-я ракетка мира, австралиец Алекс де Минаур прокомментировал новости о том, что власти его страны пытаются всеми силами не допустить участие первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире Australian Open из-за позиции игрока относительно обязательной вакцинации.

Слова де Минаура приводит портал Tennis World.

«Не знаю, что его ждет. Уверен, что все хотели бы увидеть выступление Новака. Что тут сказать, считаю, только сам Джокович должен принять решение об участии или пропуске Australian Open».

Ранее в Сети появились слухи, что ради Джоковича организаторы AO сделали исключение.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Australian Open

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
Теннис ATP
29 декабря 22:50
Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»
Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»
Теннис ATP
29 декабря 20:32
Медведев психует, Джокович не может попасть по мячу. Самые нелепые ошибки топовых теннисистов в 2021 году
Медведев психует, Джокович не может попасть по мячу. Самые нелепые ошибки топовых теннисистов в 2021 году
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 19:58
Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Теннис Grand Slam
29 декабря 16:22
Стосур завершит карьеру в одиночном разряде после Australian Open
Стосур завершит карьеру в одиночном разряде после Australian Open
Теннис Grand Slam
29 декабря 15:55
Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
Теннис ATP
29 декабря 14:48

Новости: Теннис

Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»
Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»
Grand Slam
08:25
Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
ATP
29 декабря 22:50
Жабер вышла из самоизоляции после заражения COVID-19
Жабер вышла из самоизоляции после заражения COVID-19
WTA
29 декабря 20:46
Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»
Бушар: «Джоковичу плевать на Медведева. Он одержим рекордом Федерера»
ATP
29 декабря 20:32
Снигур – в заявке квалификации турнира в Мельбурне
Снигур – в заявке квалификации турнира в Мельбурне
WTA
29 декабря 20:22
Феррер: «У меня есть сомнения, что Федерер сыграет на Wimbledon»
Феррер: «У меня есть сомнения, что Федерер сыграет на Wimbledon»
ATP
29 декабря 17:59
Стаховский: «Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию?»
Стаховский: «Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию?»
ATP
29 декабря 17:58
Сборная Франции заменит австрийцев на ATP Cup
Сборная Франции заменит австрийцев на ATP Cup
ATP
29 декабря 17:15
Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Источник: Новаку Джоковичу разрешили участие в Australian Open
Grand Slam
29 декабря 16:22
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости