Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»
Австралийский теннисист считает, что властям не стоит запрещать сербу выступать на мейджоре
08:25
Алекс де Минаур / фото - Getty Images
34-я ракетка мира, австралиец Алекс де Минаур прокомментировал новости о том, что власти его страны пытаются всеми силами не допустить участие первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире Australian Open из-за позиции игрока относительно обязательной вакцинации.
Слова де Минаура приводит портал Tennis World.
«Не знаю, что его ждет. Уверен, что все хотели бы увидеть выступление Новака. Что тут сказать, считаю, только сам Джокович должен принять решение об участии или пропуске Australian Open».
Ранее в Сети появились слухи, что ради Джоковича организаторы AO сделали исключение.
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