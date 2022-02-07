Де Минор разгромил Гоффена на старте турнира в Нидерландах

Австралиец отдал бельгийцу только три гейма

Фото: twitter.com/abnamrowtt

На старте турнира серии ATP 500 в Роттердаме, Нидерланды, Алекс Де Минор (ATP, 34) не оставил шансов Давиду Гоффену (ATP, 47) 6:0, 6:3.



За час с четвертью австралиец дважды подал навылет, реализовал 5 из восьми брейк-поинтов и допустил две «двойных». Бельгиец сделал 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и сделал 1 брейк. Это был третий очный матч теннисистов – Гоффен еще не побеждал.

Во втором круге соревнований Де Минор сыграет с Маккензи Макдональдом.

Напомним, что в обновленном рейтинге ATP Илья Марченко поднялся на четыре строчки.