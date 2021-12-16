Агуэро – о завершении карьеры: «Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды»
Дель Потро обратился к Агуэро: «Спасибо за твою карьеру и радость навсегда»
Аргентинский форвард завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Фото: Getty Images
Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро в Twitter отреагировал на решение соотечественника Серхио Агуэро завершить футбольную карьеру из-за проблем с сердцем:
«На этом, новом этапе твоей жизни я жду, что ты, друг, продолжишь делиться прекрасными моментами. Спасибо за твою карьеру и радость навсегда».
En esta nueva etapa de tu vida, acá te espero amigo para seguir compartiendo momentos lindos. Gracias por tu carrera y tu alegria de siempre. #FuerzaKun pic.twitter.com/oLLyPmVKhx— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 15, 2021
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