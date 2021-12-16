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Дель Потро обратился к Агуэро: «Спасибо за твою карьеру и радость навсегда»

Аргентинский форвард завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Теннис ATP
08:15
Дель Потро обратился к Агуэро: «Спасибо за твою карьеру и радость навсегда»
Фото: Getty Images

Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро в Twitter отреагировал на решение соотечественника Серхио Агуэро завершить футбольную карьеру из-за проблем с сердцем:

«На этом, новом этапе твоей жизни я жду, что ты, друг, продолжишь делиться прекрасными моментами. Спасибо за твою карьеру и радость навсегда».

Комментарий Агуэро после завершения карьеры.

Сергей Остапенко
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Хуан Мартин Дель Потро Серхио Агуэро

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