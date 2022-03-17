«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
Ранее украинец вернулся домой, пройдя военную подготовку
Фото: btu.org.ua
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов заявил, что испытывает к российским агрессорам только гнев:
Безусловно, когда вы едете в такое место, вы должны знать как обращаться с оружием. Не знаю пригодится ли мне это умение, но я точно знаю, что смогу защитить себя. Если мне придется участвовать в бою, то я буду стрелять и попаду в цель.
Вы спрашиваете какие эмоции у меня были все это время? Злость. Моя девушка пыталась выехать со своим ребенком, это было дней 10 назад. Их машину обстреляли из автомата Калашникова или вроде того. Они в порядке, но три машины перед ними были уничтожены.
Они убивают мирных жителей, целые семьи. Она рассказала мне, что одну из знакомых им семью, убили вместе с детьми и женщинами. Так что мы просто чувствуем гнев!
Ранее украинец вернулся домой, пройдя военную подготовку в Турции.
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