Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов

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Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов заявил, что испытывает к российским агрессорам только гнев:



Вы спрашиваете какие эмоции у меня были все это время? Злость. Моя девушка пыталась выехать со своим ребенком, это было дней 10 назад. Их машину обстреляли из автомата Калашникова или вроде того. Они в порядке, но три машины перед ними были уничтожены.

Они убивают мирных жителей, целые семьи. Она рассказала мне, что одну из знакомых им семью, убили вместе с детьми и женщинами. Так что мы просто чувствуем гнев!