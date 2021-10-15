Димитров – о выходе полуфинал Индиан-Уэллса: «Нужно продолжать бороться и верить в себя»

Григор Димитров / фото - Getty Images

28-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров с трудом вышел в полуфинал Masters в Индиан-Уэллсе, обыграв в матче 1/4-й поляка Хуберта Гуркача. В послематчевом интервью пресс-службе ATP подвел итоги матча, а также высказался о предстоящей встрече с Кэмероном Норри.

Я начал чуть лучше читать его подачу, создавать себе больше шансов. Продолжать бороться и верить в себя, и это принесло мне победу.

Сейчас я стараюсь снова войти в хороший ритм на корте и жить без боли (в этом году у Димитрова были травмы спины и стопы). Я просыпаюсь, чувствую, что тело в порядке, и это добавляет мне уверенности. Я наслаждаюсь каждым днем.

Говоря о Норри, я вообще не удивлен, что он дошел до полуфинала. Он здорово играет, проводит отличные матчи. Очень опасный соперник, очень умелый. С ним будет непросто».