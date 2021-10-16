Димитров – о выходе полуфинал Индиан-Уэллса: «Нужно продолжать бороться и верить в себя»
Димитров: «Полуфинал с Норри точно не будет простым»
Болгарский теннисист – о предстоящем матче Индиан-Уэллс
Григор Димитров / фото - Getty Images
28-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров с трудом вышел в полуфинал Masters в Индиан-Уэллсе, обыграв в матче 1/4-й поляка Хуберта Гуркача.
В интервью порталу Tennis World Димитров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча, в котором ему предстоит сыграть против Кэмерона Норри.
«Хорошо, что в пятницу у меня был выходной. Конечно, я ощущаю усталость, но психологически мне очень комфортно. Это помогает быстрее восстанавливаться. После матча с Медведевым у меня был еще один напряженный поединок. Было непросто, но я сумел вернуться в игру после проигранной партии. Это тоже был хороший опыт.
Норри – очень сложный оппонент, который действует умело и хитро. Встреча с ним точно не будет простой».
Напомним, в параллельном полуфинале Басилашвили сыграет против Тэйлора Фрица.