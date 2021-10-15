Димитров – второй полуфиналист Masters в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист с боем обыграл Гуркача

Григор Димитров / фото - Getty Images

28-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров с трудом вышел в полуфинал Masters в Индиан-Уэллсе, обыграв в матче 1/4-й поляка Хуберта Гуркача. Поединок завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 40 минут. За это время Димитров не сумел сделать ни одного эйса, реализовал 3 брейкпоинта из 4-х и выиграл 3 гейма подряд, допустив 4 двойных ошибки. Хуркас ответил 14-ю подачами навылет, 3-я выигранными геймами на приеме, 3-я реализованными брейкпоинтами из 9-и и всего одной «двойной».

В полуфинале соперником Димитрова станет Кэмерон Норри, который в своем матче разгромил Диего Шварцмана.

Напомним, четыре матча Wimbledon и US Open могли носить договорной характер.